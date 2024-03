Kinoatelje in zavod Motovila s projektom filmske ponudbe v čezmejnem slovensko-italijanskem prostoru

Gorica, 19. marca - Goriški Kinoatelje in zavod Motovila sta na čelu novega projekt Go Green Cinema (GGC), ki si prizadeva za večjo in bolj enakomerno dostopnost kvalitetne filmske ponudbe v čezmejnem slovensko-italijanskem prostoru. Projekt bo tudi gradil kulturno-turistična doživetja in ponujal brezplačno usposabljanje za kinooperaterje.