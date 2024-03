Picassov muzej v Malagi z razstavo njegovih del po tematikah

Malaga, 21. marca - V Picassovem muzeju v mestu Malaga na jugu Španije, kjer se je Pablo Picasso rodil, so odprli novo razstavo, na kateri so njegova dela namesto po kronološkem redu razvrstili po tematikah. Razstava, ki bo na ogled do marca 2027, je združila 141 del, ki jih je umetnik obdržal zase. Med njimi je deset takšnih, ki v Španiji še niso bila na ogled.