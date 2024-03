Dars lani prodal 15 odstotkov več vinjet

Ljubljana, 19. marca - Dars je lani prodal 8,6 milijona vinjet, kar je 15 odstotkov več kot leta 2022. Vrednost prodanih vinjet je na letni ravni zrasla za 32,78 milijona evrov na 236 milijonov evrov. V okviru nadzora so pristojni izdali nekaj več kot 60.000 plačilnih nalogov, največ na štajerskem in dolenjskem avtocestnem kraku, so zapisali na Darsu.