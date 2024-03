Mineva 30 let od afere Depala vas

Ljubljana, 20. marca - Danes mineva 30 let od izbruha afere Depala vas, v kateri so pripadniki ministrstva za obrambo 20. marca 1994 aretirali tajnega policijskega sodelavca Milana Smolnikarja. Akciji so sledile večmesečne napetosti med notranjim in obrambnim ministrstvom, ugotavljanje vzrokov zanje pa je postreglo z nasprotujočimi razlagami, tudi teorijami zarote.