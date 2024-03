V Brisbanu zamrznili prenovo olimpijskega stadiona

Brisbane, 19. marca - V Avstraliji se je osem let pred načrtovanimi olimpijskimi igrami v Brisbanu vnela burna razprava o infrastrukturi za izvedbo iger, primernosti stadionov in nadaljnji rabi objektov ter stroških, na katere je odgovorne opozorila neodvisna raziskava. Prenova legendarnega stadiona The Gabba, kjer se igra kriket, je začasno ustavljena.