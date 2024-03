V znamenitem dunajskem zabaviščnem parku odprli muzej Pratra

Dunaj, 20. marca - Na Dunaju so minuli konec tedna v znamenitem zabaviščnem parku Prater odprli Muzej Pratra, ki nudi vpogled v bogato zgodovino zabaviščnega parka, so sporočili iz mednarodne pisarne mesta Dunaj - Ljubljana. Prater, ki že več kot 250 let velja za eno glavnih dunajskih znamenitosti, je tesno povezan z identiteto avstrijske prestolnice.