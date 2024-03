Uporabniki VDC Kranj pripravili predstavo in razstavo o vrednotah

Kranj, 19. marca - Uporabniki Varstveno delovnega centra (VDC) Kranj so danes v Galeriji Mestne občine Kranj premierno izvedli predstavo Vrednote nas povezujejo in osrečujejo ter slovesno odprli razstavo Vrednote VDC Kranj skozi strip in fotografije. Razstava bo na ogled do 21. junija, so sporočili z Mestne občine Kranj.