V Hongkongu sprejeli novi sporni zakon o nacionalni varnosti

Hongkong, 19. marca - Hongkonški parlament je danes soglasno sprejel nov zakon o nacionalni varnosti, ki uvaja dosmrtne zaporne kazni za zločine, povezane z izdajo, uporom in sabotažo, ki ogrožajo nacionalno varnost, ter do 20 let zapora za vohunjenje. EU, ZDA in Velika Britanija so že opozorile, da bi uveljavitev zakona še bolj spodkopala svoboščine v Hongkongu.