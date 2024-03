S projektom izpostavili prednosti proizvodnje oglja iz ostankov biomase

Ljubljana, 19. marca - Partnerji iz Slovenije, Avstrije in Italije so uspešno zaključili projekt Alps4GreenC, ki ga je koordiniral Kemijski inštitut. V okviru projekta so vzpostavili prvo transnacionalno vrednostno verigo za biooglje v regiji, ob tem pa izpostavili potenciale zelenega ogljika za doseganje podnebno-energetske odpornosti območja.