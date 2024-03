V trčenju tovornjaka v policijsko nadzorno točko v Španiji šest mrtvih

Sevilla, 19. marca - Na jugu Španije je danes tovornjak zapeljal v policijsko nadzorno točko na avtocesti, pri čemer je umrlo šest ljudi, vključno z dvema policistoma. Še trije policisti so bili v nesreči v zgodnjih jutranjih urah huje poškodovani, so sporočile lokalne oblasti. Voznika tovornjaka so prijeli, poročajo tuje tiskovne agencije.