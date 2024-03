Najstarejše proso pri nas odkrili na najstarejši znani naselbini na Koroškem

Ravne na Koroškem, 19. marca - Predstavniki arheološke stroke so danes na Ravnah na Koroškem predstavili podrobnosti o odkritem doslej najstarejšem znanem prosu s slovenskih najdišč. Drobna zoglenela zrnca, ki po analizah segajo v čas okoli 1300 do 1200 let pred našim štetjem, so odkrili na Javorniku na Ravnah, kjer je bila tudi doslej najstarejša znana naselbina na Koroškem.