Japonska centralna banka po 17 letih zvišala ključno obrestno mero

Tokio, 19. marca - Japonska centralna banka Bank of Japan je na torkovem zasedanju prvič po 17 letih zvišala ključno obrestno mero. Kratkoročno obrestno mero je dvignila z -0,1 odstotka na 0 do 0,1 odstotka in s tem kot ena od zadnjih večjih centralnih bank opustila politiko negativnih obrestnih mer, so poročale tuje tiskovne agencije.