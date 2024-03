Newyorške borze končale v zelenem

New York, 18. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Zaradi ponovnega zanimanja za tehnološke delnice so se glavni indeksi Wall Streeta v ponedeljek zvišali, medtem ko so evropske delnice na začetku napornega tedna sestankov centralnih bank, ki naj bi bolje osvetlile smer obrestnih mer, padle, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.