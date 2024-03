Na konferenci v Pulju o podnebnih spremembah in oskrbi z vodo v Istri

Pulj, 18. marca - Slovenska inženirska zveza (SIZ) je skupaj s hrvaškimi kolegi v Pulju pripravila prvo konferenco na temo podnebnih sprememb in oskrbe s pitno vodo na območju Istre. Kot so ob tem poudarili, te presegajo administrativne meje občin, regij in držav ter zahtevajo iskanje skupne trajnostne in učinkovite rešitve za izzive oskrbe z vodo v Istri.