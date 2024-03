Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 3.)

Ljubljana, 18. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o vladavini prava, ki je v upadu po vsej EU. Poročale so tudi o tem, da Slovenija obsoja izvedbo volitev na ukrajinskih ozemljih, ki jih je okupirala Rusija, in ne priznava izida ter, da se je pridružila češki pobudi za nakup milijona kosov topniškega streliva za Ukrajino od tretjih držav.