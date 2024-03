Na okrogli mizi za drugačno strategijo EU do Zahodnega Balkana

Ljubljana, 18. marca - Evropska unija potrebuje drugačno strategijo do Zahodnega Balkana, kot jo ima sedaj, za širitev v to regijo pa bo nujno začeti razmišljati izven okvirjev, so se danes na okrogli mizi v Ljubljani strinjali bivši predsednik republike Borut Pahor, nekdanja makedonska ministrica za obrambo Radmila Šekerinska in nekdanji predsednik Srbije Boris Tadić.