Voznik šolskih prevozov vozil pod vplivom alkohola

Dravograd, 18. marca - Pri poostreni kontroli prevozov šolskih otrok na območju policijske postaje Dravograd so policisti davi ustavili voznika, ki je vozilo, označeno za prevoz otrok, vozil pod vplivom alkohola. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izrekli globo. Za šolarje je bil urejen nadomestni prevoz.