Vojniška iniciativa stopnjuje aktivnosti za večjo cestno varnost

Vojnik, 18. marca - Vojniška iniciativa Tukaj stopnjuje aktivnosti za večjo cestno varnost v vojniški občini. V iniciativi namreč menijo, da so tamkajšnje ceste vse nevarnejše, premalo pa je pločnikov in kolesarskih stez. Zahtevajo ureditev prometnega kaosa v občini in osnovno infrastrukturo, ki jim bo zagotovila prometno varnost.