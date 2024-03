Prijava za vpis na dodiplomski in enoviti magistrski študij v prvem prijavnem roku možna le še do srede

Ljubljana, 18. marca - Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode se zaključi z 20. marcem. Za državljane Slovenije in Evropske unije je za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij na voljo 16.839 vpisnih mest.