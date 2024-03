Snežne razmere v visokogorju

V visokogorju je predvsem na vetru izpostavljenih mestih sneg lahko trd in poledenel, tam je nevarnost zdrsa. V osojah visokogorja je sneg ponekod še suh, ponekod pa napihan na plast babjega pšena - tam obstaja tveganje za sprožitev kložastega plazu ob dodatni obremenitvi.

Ob koncu tedna se je nadaljevalo razmeroma toplo vreme. Ničta izoterma se ni spustila pod 2000 metri nadmorske višine. V soboto sta oblačnost in krajevne padavine vzdrževala moker sneg, le nad okoli 2100 metri je ostal pomrznjen ali suh. V noči na nedeljo je pomrznil in se čez dan, razen v senci, ojužil. Do danes zjutraj je spet nekoliko pomrznil, tako da se je snežna odeja od petka še nekoliko osrenila, v sredogorju pa je sneg kopnel. Prisojna pobočja so marsikje kopna tudi do 1600 metri nadmorske višine, v osojah pa sneg lahko sega do okoli 1200 metri. Snežne razmere v gorah so precej pomladanske. V visokogorju je sneg suh in trd, na osončenih legah se ob sončnem vremenu ojuži, v senci pa ostaja suh ali pomrznjen. Ob bolj oblačnem vremenu ostaja sneg bodisi pomrznjen bodisi moker, odvisno od nadmorske višine. V visokogorju so še klože in tudi opasti.

Danes, v ponedeljek, bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, meja sneženja bo na okoli 1800 metri nad morjem. Težišče padavin bo na Primorskem in Notranjskem, najmanj pa v vzhodnem delu naših Alp. V Julijcih ter zahodnih in osrednjih Karavankah bo lahko zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, vzhodneje do 5 centimetrov. Pihal bo šibak severni do severozahodni veter. V torek, bo spremenljivo do pretežno oblačno, gore bodo pogosto v oblakih. Možne bodo kratkotrajne plohe. Pihal bo šibak, v visokogorju zmeren severni veter. Nekoliko hladneje bo, ničta izoterma bo na nadmorski višini med 1400 in 1900 metri, nižje bo v vzhodnem delu naših gora. V sredo bo sončno. V višinah bo dotekal toplejši zrak, do večera bo 0 stopinj Celzija na nadmorski višini 2700 metrov. Pihal bo šibak severni do severozahodni veter, v sredogorju šibak veter večinoma zahodne smeri. V četrtek se bo postopno pooblačilo, popoldne bodo krajevne plohe.

Današnje padavine bodo krajevno nekoliko zmehčale sneg, nad 1800 metri pa bo malo novega snega, ki ne bo vplival na plazovne razmere. V torek bo zaradi prehodne ohladitve sneg pomrznil in se prehodno nekoliko stabiliziral, bo pa lahko več poledenelih mest. V sredo se bo zaradi sončnega vremena in otoplitve na strmejših prisojnih pobočjih spet povečala možnost za kakšen plaz mokrega snega, tudi v visokogorju, ker bo otoplitev kar izrazita in sonca bo precej. V noči na četrtek bo sneg pomrznil in se dopoldne na prisojnih pobočjih lahko spet ojužil. Dolgoročno se bo snežna odeja počasi sesedala in preobražala ter stabilizirala. Plazovna nevarnost bo odvisna predvsem od sonca/oblačnosti in od temperature zračne mase, zato se bo spreminjala čez dan.