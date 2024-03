Ljubljana, 18. marca - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP v uvodu v nov trgovalni teden izgubil 0,6 odstotka. Navzdol drsijo delnice Krke, Save Re in Zavarovalnice Triglav. Dražijo se delnice Telekoma, Cinkarne, NLB in Petrola. Vlagatelji najbolj povprašujejo po delnicah Krke in NLB.