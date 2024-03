Na okrogli mizi poudarili pomembno vlogo humorja pri komuniciranju znanosti širši javnosti

Ljubljana, 18. marca - Humor in avtentičnost znanstvenikov lahko igrata pomembno vlogo pri njihovi komunikaciji znanosti, saj pri javnosti vzbudita večje zanimanje zanjo, so na prvi okrogli mizi Dnevov Jožefa Stefana poudarili govorci. Menijo, da se večina dobre in sproščene komunikacije lahko priuči z izobraževanjem, ki pa ga v Sloveniji premalo spodbujamo.