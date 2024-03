Azijske borze v zelenem

Tokio, 18. marca - Indeksi na azijskih borzah so danes obarvani v zeleno. Oči vlagateljev bodo ta teden sicer uprte predvsem v zasedanji ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) in japonske centralne banke Bank of Japan, na katerem bosta odločali o svoji nadaljnji denarni politiki, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.