Ob podnebnih spremembah drsališča iz umetne mase vse bolj aktualna

Prevalje, 18. marca - Na zgornjem Gorenjskem so letošnjo zimo obratovala tri drsališča iz umetne mase, ki so plod slovenskega razvoja in proizvodnje. Tovrstna drsališča, ki niso odvisna od nizkih temperatur, skupaj s partnerji že 15 let izdeluje Fida Sports s Prevalj. V zadnjih letih prodaja raste, tudi zaradi podnebnih sprememb.