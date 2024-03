Dončić in Irving zrežirala pomembno zmago Dallasa

Dallas, 18. marca - Košarkarji Dallasa so v nedeljo po dramatični tekmi proti lanskim prvakom severnoameriške lige NBA, Denver Nuggets, prišli do pomembne zmage. S košem Kyrieja Irvinga v zadnji sekundi so v domači dvorani zmagali s 107:105, pri tem pa je veliko vlogo odigral slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dosegel 37 točk.