Izidi biatlona (2)

* Izidi: - skupinski start, moški 15 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 36:03,4 (1) 2. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) + 44,5 (2) 3. Emilien Jacquelin (Fra) 1:07,2 (3) 4. Tommaso Giacomel (Ita) 1:15,1 (4) 5. Trajei Boe (Nor) 1:19,9 (4) 6. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:23,8 (4) 7. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:31,4 (3) 8. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 1:33,4 (3) 9. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 1:41,8 (3) 10. Lukas Hofer (Ita) 1:53,9 (3) ... 17. Jakov Fak (Slo) 2:44,0 (3) - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1262 točk 2. Tarjei Boe (Nor) 1080 3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 949 4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 862 5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 817 6. Emilien Jaquelin (Fra) 712 7. Endre Stroemsheim (Nor) 700 8. Tomasso Giacomel (Ita) 688 9. Sebastian Samuelsson (Šve) 671 10. Martin Ponsiluoma (Šve) 638 ... 24. Jakov Fak (Slo) 313 40. Lovro Planko (Slo) 108 47. Anton Vidmar (Slo) 64 50. Miha Dovžan (Slo) 61 90. Matic Repnik (Slo) 3