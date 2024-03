Slovenski rokometaši so se uvrstili na OI v Parizu

pripravilo športno uredništvo

Granollers, 17. marca - Slovenska moška rokometna reprezentanca si je zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Izbranci selektorja Uroša Zormana so na kvalifikacijskem turnirju v Granollersu osvojili drugo mesto za Španijo. Za rokometno reprezentanco Slovenije bo to že četrti nastop na igrah po letih 2000, 2004 in 2016.