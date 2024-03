Na OI poleg Slovencev in Špancev še Hrvati, Nemci, Norvežani in Madžari

Ljubljana, 17. marca - Znanih je vseh šest udeležencev olimpijskih iger na moškem rokometnem turnirju, ki so nastop iskali v dodatnih kvalifikacijah. Na turnirjih v Granollersu, Hannovru in Tatabanyi so bili uspešni Španija, Slovenija, Hrvaška, Nemčija, Norveška in Madžarska.