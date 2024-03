Izidi biatlona (1)

* Izidi, ženske, skupinski start: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 32:55,0/1 2. Janina Hettich-Walz (Nem) + 11,9/1 3. Gilone Guigonnat (Fra) 15,8/0 4. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 22,1/4 5. Anna Gandler (Avt) 25,6/1 6. Hanna Öberg (Šve) 31,2/2 7. Julia Simon (Fra) 41,5/3 8. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 50,2/3 9. Amy Baserga (Švi) 58,9/1 10. Lena Häcki-Gross (Švi) 1:13,2/4 ... 28. Anamarija Lampič (Slo) 3:15,9/9 - svetovni pokal, končni vrstni red (21): 1. Lisa Vittozzi (Ita) 1091 točk 2. Lou Jeanmonnot (Fra) 1068 3. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 1044 4. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 1025 5. Julia Simon (Fra) 977 6. Lena Häcki-Gross (Švi) 853 7. Elvira Öberg (Šve) 829 8. Vanessa Voigt (Nem) 631 9. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 629 10. Janina Hettich-Walz (Nem) 543 ... 17. Anamarija Lampič (Slo) 378 63. Polona Klemenčič (Slo) 44 85. Lena Repinc (Slo) 7