Berlin, 17. marca - Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so še korak bližje prvemu naslovu prvaka v klubski zgodovini. V tekmi 26. kroga nemške lige so danes v gosteh premagali Freiburg s 3:2 in imajo zdaj spet deset točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, aktualnim prvakom Bayernom.