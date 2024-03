Na Bledu mednarodna konferenca o varnosti v alpskem prostoru

Bled, 17. marca - Na Bledu ta konec tedna poteka mednarodna konferenca o varnosti v alpskem prostoru, na kateri so se zbrali mladi politiki in strokovnjaki iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice, Lihtenštajna in Italije, so sporočili iz Mlade Slovenije. Organizatorji poudarjajo pomen sodelovanja mladih v regiji in aktualnost teme za mlade v sodelujočih državah.