Več kot 20 mrtvih v trčenju avtobusa in cisterne v Afganistanu

Kabul, 17. marca - V trčenju avtobusa in tovornjaka s cisterno z gorivom je danes na jugu Afganistana umrlo najmanj 21 ljudi, še 38 je ranjenih, so sporočile oblasti province Helmand. Ob trčenju, v katerega je bil vpleten tudi motorist, je prišlo do izbruha večjega požara, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil tiskovni predstavnik lokalnih oblasti.