Izidi slaloma alpskih smučarjev v Saalbachu

* Izidi, po finalni vožnji: 1. Timon Haugan (Nor) 1:54,00 55,59 58,41 2. Manuel Feller (Avt) 1:54,40 +0,40 56,39 58,01 3. Linus Strasser (Nem) 1:54,44 +0,44 55,74 58,70 4. Loic Meillard (Švi) 1:54,55 +0,55 56,09 58,46 5. Clement Noel (Fra) 1:54,63 +0,63 56,39 58,24 6. Marc Rochat (Švi) 1:54,92 +0,92 56,59 58,33 7. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:55,07 +1,07 56,85 58,22 8. Alex Vinatzer (Ita) 1:56,18 +2,18 57,80 58,38 9. AJ Ginnis (Grč) 1:56,30 +2,30 59,63 56,67 10. Johannes Strolz (Avt) 1:56,43 +2,43 59,27 57,16 ... - na startu ni bilo Slovencev * Svetovni pokal, skupno (34/36): 1. Marco Odermatt (Švi) 1902 točk 2. Loic Meillard (Švi) 993 3. Manuel Feller (Avt) 952 4. Henrik Kristoffersen (Nor) 754 5. Cyprien Sarrazin (Fra) 684 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 667 7. Timon Haugan (Nor) 621 8. Linus Strasser (Nem) 532 9. Dominik Paris (Ita) 499 10. Filip Zubčić (Hrv) 466 ... 18. Žan Kranjec (Slo) 347 80. Miha Hrobat (Slo) 80 137. Martin Čater (Slo) 6 ... - slalom (10/10): 1. Manuel Feller (Avt) 715 točk 2. Linus Strasser (Nem) 526 3. Timon Haugan (Nor) 450 4. Loic Meillard (Švi) 409 5. Clement Noel (Fra) 397 6. Henrik Kristoffersen (Nor) 359 7. Daniel Yule (Švi) 288 8. David Ryding (VBr) 288 9. Marc Rochat (Švi) 258 10. Kristoffer Jakobsen (Šve) 217 ...