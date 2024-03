Izidi veleslaloma alpskih smučarjev v Saalbachu

* Izidi, po finalni vožnji: 1. Loic Meillard (Švi) 2:36,27 1:17,89 1:18,38 2. Joan Verdu (And) 2:36,98 +0,71 1:19,21 1:17,77 3. Thomas Tumler (Švi) 2:37,06 +0,79 1:19,68 1:17,38 4. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:37,47 +1,20 1:19,99 1:17,48 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:37,55 +1,28 1:19,73 1:17,82 6. Gino Caviezel (Švi) 2:37,58 +1,31 1:19,66 1:17,92 . Timon Haugan (Nor) 2:37,58 +1,31 1:20,79 1:16,79 8. Filip Zubčić (Hrv) 2:37,62 +1,35 1:19,10 1:18,52 9. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:37,75 +1,48 1:18,88 1:18,87 10. Manuel Feller (Avt) 2:37,77 +1,50 1:20,14 1:17,63 ... 16. Žan Kranjec (Slo) 2:38,31 +2,04 1:19,96 1:18,35 ... * Svetovni pokal, skupno (33/36): 1. Marco Odermatt (Švi) 1902 točk 2. Loic Meillard (Švi) 943 3. Manuel Feller (Avt) 872 4. Henrik Kristoffersen (Nor) 718 5. Cyprien Sarrazin (Fra) 684 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 667 7. Timon Haugan (Nor) 521 8. Dominik Paris (Ita) 499 9. Linus Strasser (Nem) 472 10. Filip Zubčić (Hrv) 466 ... 18. Žan Kranjec (Slo) 347 80. Miha Hrobat (Slo) 80 137. Martin Čater (Slo) 6 ... - veleslalom (10/10): 1. Marco Odermatt (Švi) 900 točk 2. Loic Meillard (Švi) 468 3. Filip Zubčić (Hrv) 402 4. Henrik Kristoffersen (Nor) 395 5. Žan Kranjec (Slo) 347 6. Alexander Steen Olsen (Nor) 326 7. Thomas Tumler (Švi) 295 8. Atle Lie McGrath (Nor) 244 9. Manuel Feller (Avt) 237 10. Joan Verdu (And) 221