ZDA želijo vpogled v načrt izraelske operacije v Rafi

Washington, 16. marca - ZDA želijo videti načrt izraelske operacije v Rafi na skrajnem jugu Gaze, kamor se je pred spopadi zatekla večina prebivalstva enklave, so v petek sporočili iz Bele hiše. Ob tem so poudarili, da Washington ne more podpreti nobenega načrta, ki ne vsebuje verodostojnih predlogov za zaščito civilistov, poročajo tuje tiskovne agencije.