Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so teden zaključile s padcem, vsi trije glavni indeksi pa so nazadovali, kar je posledica pričakovanj trgovcev glede odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve o obrestnih merah prihodnji teden, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.