Izidi smučarskega teka v Falunu

* Izidi, sprint, klasično: * ženske: 1. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 2. Linn Svahn (Šve) 3. Jonna Sundling (Šve) 4. Emma Ribom (Šve) 5. Laura Gimmler (Nem) 6. Nadine Faendrich (Švi) ... - svetovni pokal, skupno: 1. Jessie Diggins (ZDA) 2536 točk 2. Linn Svahn (Šve) 2495 3. Frida Karlsson (Šve) 2195 4. Victoria Carl (Nem) 1949 5. Rossie Brennan (ZDA) 1898 6. Jonna Sundling (Šve) 1886 ... 70. Anja Mandeljc (Slo) 141 130. Eva Urevc (Slo) 19 * moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2. Lauri Vuorinen (Fin) 3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 4. Even Northug (Nor) 5 Johan Haeggestroem (Šve) 6. Erik Valnes (Nor) ... 24. Nejc Štern (Slo) 51. Miha Šimenc (Slo) 76. Anže Gros (Slo) - svetovni pokal, skupno: 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2513 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2370 3. Erik Valnes (Nor) 2034 4. Pal Golberg (Nor) 1755 5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 1216 6. Friedrich Moch (Nem) 1200 ... 80. Miha Šimenc (Slo) 162 136. Nejc Štern (Slo) 42 160. Miha Ličef (Slo) 18