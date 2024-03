Slovenski in hrvaški policisti na meji ta teden poostrili nadzor

Ljubljana, 15. marca - Na meji med Slovenijo in Hrvaško policisti obeh držav od srede do danes izvajajo usklajen poostren nadzor, katerega namen je preprečevanje in odkrivanje nedovoljenega prehajanja notranje schengenske meje. Na slovenski strani so v njem doslej odkrili 127 nedovoljenih prehodov tujcev in štiri tihotapce, na hrvaški pa 172 migrantov in tri tihotapce.