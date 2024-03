Na Brdu pri Kranju o plinu kot nenadomestljivem gradniku zelenega prehoda

Brdo pri Kranju, 15. marca - Zemeljski plin bo imel bistveno vlogo pri zelenem prehodu v energetiki, sodobna plinska infrastruktura, ustrezna regulacija in koordinacija med državami v regiji in EU pa bodo služili tudi za razvoj bolj trajnostnih plinov, kot so vodik, biometan in sintetični plini, je bilo sporočilo letne regijske plinske konference na Brdu pri Kranju.