Novomeški policisti podali kazensko ovadbo zoper osumljenca zlorabe izvršbe in ponareditev listin

Ljubljana, 15. marca - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so na okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper 50-letnega osumljenca z območja Posavja in njegovo transportno družbo zaradi suma, da je storil devet kaznivih dejanj zlorabe izvršbe na škodo več lizing družb in 14 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.