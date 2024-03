Marija Stepanova na Fabuli: Ohraniti distanco in likov ne razgaliti v goli in ostri svetlobi

Ljubljana, 15. marca - V Cankarjevem domu so v četrtek zvečer v sklopu festivala Fabula gostili priznano rusko književnico Marijo Stepanovo. Spregovorila je o vsebini zbirke esejev Z one strani, ruskem literarnem prostoru in o vojni, zaradi katere jo je, kot je povedala, minil optimizem nad rusko družbeno ureditvijo.