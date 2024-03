Vreme: Postopno se bo pooblačilo

Ljubljana, 15. marca - Danes bo sprva še dokaj jasno, čez dan se bo postopno nekoliko pooblačilo. V zahodnih in v osrednjih krajih bo čez dan pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na jugovzhodu okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo občasno rahlo deževalo v večjem delu Slovenije. Popoldne se bo od zahoda jasnilo. Nastala bo še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sprva precej jasno, po nižinah bo jutro megleno. Čez dan se bo zmerno pooblačilo. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. V noči na torek bodo padavine zajele vso Slovenijo. Nekoliko se bo ohladilo.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem je ciklonsko območje. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam in bo v soboto oslabljena prešla tudi naše kraje. V višinah z vetrovi zahodnih smeri k nam doteka nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, a še povečini suho vreme. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V soboto bo v krajih zahodno od nas ostalo večinoma suho, drugod bo prehodno deževalo. Možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev na počutje postopno nekoliko povečala. V soboto bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.