Skupina Petrol kljub padcu prihodkov lani nazaj k dobičku

Ljubljana, 15. marca - Skupina Petrol je po izgubi v 2022 lansko leto sklenila s 136,6 milijona evrov čistega dobička. Prihodki od prodaje so predvsem zaradi nižjih cen energentov upadli za 26 odstotkov na sedem milijard evrov. Kot so pojasnili v Petrolu, so na poslovni rezultat vplivali tudi višje cene materiala in višji stroški dela.