V Slovenskem planinskem muzeju razstava ob stoletnici Planinskega društva Jesenice

Mojstrana/Jesenice, 15. marca - V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Gore in srčnost - Gorečnost, s katero se bodo poklonili stoletnici Planinskega društva Jesenice. V sliki, besedi in s predmeti bo predstavljena bogata zgodovina zavzetih planinskih zanesenjakov, rodoljubov in prijateljev gora na Jesenicah in okolici.