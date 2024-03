V ptujskem gledališču premiera magičnega varieteja Sanje

Ptuj, 15. marca - V ptujskem mestnem gledališču bodo drevi premierno predstavili magični variete Sanje, namenjen vsem generacijam, ki ga je ob 25-letnici poklicnega čarodejstva pripravil mednarodno priznani iluzionist in ventrilokvist Sam Sebastian. Ob njem se bodo predstavili še magični par Matjaž Kekec in Tina Vrdjuka Kekec ter plesalka Rebeka Hanžel in gostje.