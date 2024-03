Bobri tudi letos vabijo otroke in mlade na kulturne prireditve

Ljubljana, 16. marca - V prestolnici se danes začenja 16. festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Otroke in mlade bo do 6. aprila razveseljeval s kulturnimi prireditvami, in sicer na 58 prizoriščih v Ljubljani, petih v Domžalah ter enem v Sežani. V Ljubljani bo 62 producentov pripravilo 140 dogodkov, ki se jih bo lahko udeležilo več kot 13.000 obiskovalcev.