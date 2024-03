Na čelo inšpektorata za okolje in prostor Nevenka Žvokelj

Ljubljana, 14. marca - Vlada je danes imenovala Nevenko Žvokelj za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za naravne vire in prostor. Na tem mestu bo največ šest mesecev, to je najdlje do 16. septembra, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor. Inšpektorat trenutno prav tako kot vršilka dolžnosti vodi Martina Gašperlin.