V Saalbachu optimistični v zvezi s stanjem tekmovalnih prog

Salzburg, 14. marca - Saalbach-Hinterglemm v Avstriji bo od 16. do 14. marca prizorišče finalnih tekem sezone 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Vodja priprave prog Fritz Steger je za avstrijsko tiskovno agencijo APA poudaril, da jim je ostalo dovolj snega in da je sneg na obeh tekmovalnih progah, Ulli Maier in Schneekristall, dovolj debel.