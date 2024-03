Dimitrij Rupel predstavil knjigo Voditelji Slovenije

Ljubljana, 14. marca - Nekdanji politik Dimitrij Rupel je v ljubljanski knjigarni Konzorcij predstavil knjigo Voditelji Slovenije. Avtor v njej popisuje prelomne dogodke v slovenski politiki med leti 1988 in 2009. Osredotoča se na delo Jožeta Pučnika, Janeza Drnovška, Milana Kučana in Janeza Janše, ki so po mnenju avtorja odločilno prispevali k slovenski osamosvojitvi.