Območje na meji med Črno goro in BiH stresel močnejši potres

Podgorica, 14. marca - Območje na meji med Črno goro in BiH je zgodaj zjutraj stresel potres z močjo 5,4. Središče potresa je bilo v vasi Čarađe v občini Nikšić na zahodu Črne gore, doslej pa ni bilo poročil o večji škodi ali ranjenih, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina. Tresenje tal so občutili tudi v hrvaški Dalmaciji, Srbiji in celo na jugu Italije.